Ay Kova burcunda bugün, Plüton ile kavuşum enerjisinde, dönüşüm ve derinleşmek için ideal etkiler altındayız, yalnız karşı taraf ilişkilerde baskıcı, manüplatif tutum sergilemek kaybettirir.

Koç

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve gelecek hedeflerinizde derin bir dönüşüm rüzgarı esiyor. Ay ve Plüton’un Kova burcundaki kavuşumu, dahil olduğunuz gruplar içinde güçlü bir değişim yapma ihtiyacını tetikleyebilir. Bazı arkadaşlık ilişkilerinizdeki güç dinamiklerini sorgulayabilir, size katkı sağlamayan bağları kesip atma kararı alabilirsiniz.

Boğa

Kariyer ve toplum önündeki statünüzde oldukça dönüştürücü ve güçlü bir etki altındasınız. İş hayatınızda otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde kontrol ve güç mücadelelerine dikkat etmeniz gerekebilir. Mesleki hedeflerinizi sil baştan kurgulamak, eskiyen çalışma yöntemlerinizi terk etmek için mükemmel bir zaman.

İkizler

Inançlarınız, hayat felsefeniz, yüksek öğrenim veya yurt dışı bağlantılı işlerinizde zihinsel bir devrim yaşayabilirsiniz. Ay-Plüton kavuşumu, dogmatik düşündüğünüz konularda derin bir farkındalık kazanmanızı ve bakış açınızı kökten değiştirmenizi sağlayacak. Hukuki veya akademik süreçlerde radikal kararlar gündeme gelebilir.

Yengeç

Ortaklı finansal kaynaklar, borçlar, miras veya alacak-verecek konularında derin ve krizli ama dönüştürücü bir gündesiniz. Maddi ve manevi anlamda bağlılıklarınızı ve bağımlılıklarınızı gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Korkularınızla yüzleşmek ve finansal olarak bağımsızlaşmak adına stratejik kararlar alabilirsiniz. Gizli kalmış veya üzeri örtülmüş bazı gerçeklerin ortaya çıkmabilir.

Aslan

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında Ay ve Plüton’un güçlü teması hissediliyor. Partnerinizle veya ortağınızla olan ilişkinizde bastırılmış duygular yerine ilişkiyi kökten iyileştirecek ve dönüştürecek dürüst adımlar atmayı tercih etmelisiniz. Eski ve toksikleşmiş bağları sonlandırmak veya mevcut ilişkiyi daha derin bir boyuta taşımak için kritik bir eşiktesiniz.

Başak

Günlük rutinleriniz, çalışma ortamınız ve sağlığınızla ilgili konularda radikal bir dönüşüm ihtiyacı doğabilir. Bedeninize ve sağlığınıza yaklaşımınızda yenilikçi, arındırıcı ve disiplinli bir yol benimseyebilirsiniz. İş ortamındaki güç mücadelelerinden uzak durarak tamamen kendi işinize ve sisteminizi mükemmelleştirmeye odaklanmalısınız.

Terazi

Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcı projelerinizde tutkulu ve dönüştürücü bir enerji hakim. Aşka bakış açınızda veya romantik ilişkilerinizde yüzeysellikten uzaklaşıp derin bir bağ kurma arayışında olabilirsiniz. Ancak takıntılı ve kontrolcü tutumlardan kaçınarak bu güçlü enerjiyi sanatsal ve üretken alanlara aktarmanız faydalı olacaktır.

Akrep

Ev, aile ve köklerinize dair konularda derin bir dönüşüm ve yüzleşme süreci yaşayabilirsiniz. Yaşam alanınızda radikal bir değişiklik yapma, taşınma veya evdeki düzeni tamamen değiştirme kararı alabilirsiniz. İçsel güvenliğinizi sorgularken geçmişin yüklerinden arınmak ve temellerinizi daha güçlü atmak için fırsat bulacaksınız.

Yay

Yakın çevre, kardeşler, iletişim ve zihinsel projeler alanınızda oldukça baskın bir etki var. Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde sınırlarınızı yeniden çizeceğiniz durumlar yaşanabilir. İkna kabiliyetinizin ve zihinsel odaklanmanızın yüksek olduğu bu günü, önemli projelerinizi yapılandırmak veya sözleşmeleri incelemek için kullanabilirsiniz.

Oğlak

Maddi kaynaklarınız, özdeğer duygunuz ve finansal güvencenizle ilgili dönüştürücü bir gün. Ay-Plüton kavuşumu, para kazanma şekliniz ve harcama alışkanlıklarınız konusunda radikal stratejiler geliştirmenizi sağlayabilir. Kendi değerinizi başkalarının onayına bağlamayı bırakıp kendi içsel gücünüzü ve kaynaklarınızı yapılandırma zamanı.

Kova

Ay sizin burcunuzda Plüton ile kavuşurken günün en güçlü ve dönüştürücü etkisini siz alıyorsunuz. İmajınız, hayat yolunuz ve kişisel hedefleriniz üzerinde muazzam bir kararlılık ve çekim gücü hissedeceksiniz. Sizi kısıtlayan tüm kalıpları yıkmak, hayatınızın iplerini elinize almak ve yenilenmek için harika bir süreç.

Balık

İç dünyanız, bilinçaltınız ve gizli kalmış duygularınızda büyük bir arınma ve arayış yaşanabilir. Psikolojik olarak kendinizi sorgulayabilir, korkularınızla ve sezgilerinizle yüzleşerek ruhsal bir dönüşüm başlatabilirsiniz. Arka planda yürüttüğünüz gizli işler veya stratejik planlar için oldukça verimli bir zaman dilimi.