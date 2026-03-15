Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye’nin dünkü toplam elektrik üretimi 973 bin 812 megavatsaat olarak gerçekleşti. Aynı zaman diliminde ülke genelindeki elektrik tüketimi ise 966 bin 794 megavatsaat seviyesinde kaldı.

Günlük tüketim verileri incelendiğinde, talebin en yoğun olduğu zaman dilimi saat 21.00 olarak kayıtlara geçti. Bu saatte 44 bin 901 megavatsaatlik tüketim gerçekleşirken; en düşük talep 35 bin 542 megavatsaat ile sabah 08.00’de ölçüldü.

Enerji üretim kaynaklarının dağılımında hidroelektrik santralleri baskın rol oynadı. Barajlı hidroelektrik santralleri toplam üretimin yüzde 26,7’sini karşılayarak ilk sırada yer aldı. Bu kaynağı, yüzde 17,6’lık payla ithal kömür ve yüzde 13,3 ile rüzgar enerjisi santralleri takip etti.