Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 644 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 592 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 940 bin 288 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 228 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 379 megavatsaat elektrik ihracatı, 131 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.