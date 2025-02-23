Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 864 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 69 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 6 bin 452 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 991 bin 186 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile doğal gaz santralleri​​​​​​​ ve yüzde 16,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 544 megavatsaat elektrik ihracatı, 431 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.