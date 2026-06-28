Türkiye'nin enerji ağındaki son 24 saatlik hareketlilik netleşti. TEİAŞ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, dün yurt genelinde toplam 1 milyon 48 bin 785 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Enerji talebinin yoğun olduğu günde toplam tüketim ise 1 milyon 43 bin 109 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimin tüketim ihtiyacını rahatlıkla karşıladığı günde, saatlik bazda en yüksek talep öğle saatlerinde yaşandı.

EN YOĞUN TALEP 14.00'TE KAYDEDİLDİ

Elektrik şebekesindeki yüklenme oranlarını inceleyen TEİAŞ, saatlik bazda tüketim zirvesini ve en düşük seviyeleri açıkladı. Verilere göre, dün sanayi ve hanelerin enerjiye en çok ihtiyaç duyduğu an saat 14.00 oldu; bu zaman diliminde 48 bin 685 megavatsaat elektrik tüketildi. Günün en sakin periyodu ise sabaha karşı yaşandı. Saat 06.00'da elektrik talebi 35 bin 810 megavatsaatle günün en düşük seviyesi olarak sisteme yansıdı.

ÜRETİMİN LOKOMOTİFİ YENİLENEBİLİR ENERJİ OLUŞTURDU

Dünkü elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı, Türkiye'nin yeşil enerji potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Toplam üretim bandında ilk sırayı yüzde 23,2'lik büyük bir payla barajlı hidroelektrik santralleri göğüsledi. Doğanın gücünden yararlanan rüzgar santralleri yüzde 19,6 ile ikinci sıraya yerleşirken, güneş enerjisi santralleri ise yüzde 16,9'luk katkısıyla bu takibi sürdürdü.

Üretim fazlasının oluştuğu günde, Türkiye’nin uluslararası enerji ticareti de hareketli geçti. Sınır ötesi şebekelere yapılan elektrik ihracatı 9 bin 653 megavatsaat olarak gerçekleşirken, komşu ülkelerden tedarik edilen elektrik ithalatı ise 4 bin 111 megavatsaatte kaldı. Bu rakamlarla birlikte Türkiye, dün elektrikte net ihracatçı konumunu korumuş oldu.