Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, ülkenin günlük elektrik üretim ve tüketim oranları netleşti. Açıklanan resmi veriler doğrultusunda, dün Türkiye genelinde toplam 1 milyon 91 bin 415 megavatsaat elektrik üretimi yapılırken; tüketim miktarı ise 1 milyon 87 bin 384 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Gün içinde enerji talebinin zamana göre değişimi ve üretimin kaynaklara göre dağılımı detaylandırıldı. Günlük bazda elektrik kullanımının zirveye ulaştığı ve en dip seviyeyi gördüğü saatler ile üretim payları şu şekilde yansıdı:

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri: Saatlik veriler incelendiğinde, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 277 megavatsaat ile saat 15.00'te yaşandı. Enerji talebinin en az olduğu zaman dilimi ise 37 bin 700 megavatsaat ile saat 07.00 olarak belirlendi.

Üretimde Kaynak Dağılımı: Elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 21,5 pay ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bu kaynağı sırasıyla;

Yüzde 18,8 ile ithal kömür santralleri,

Yüzde 15,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Ülkenin elektrik sınır ötesi ticaretine bakıldığında ise dış ticaret dengesinde ihracat oranının ithalatı geçtiği görüldü. Türkiye dün, toplam 8 bin 218 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, aynı gün yapılan elektrik ithalatı 4 bin 120 megavatsaat olarak hesaplandı.