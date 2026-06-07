Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 551 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 91 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 428 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 161 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 720 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.