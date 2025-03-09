Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 365 megavatsaatle 21.00'de yapılırken, en düşük tüketim ise 32 bin 603 megavatsaatle 08.00'de oldu.

Günlük bazda dün 897 bin 955 megavatsaat elektrik üretimi yapıldı. Tüketim ise 887 bin 909 megavatsaat oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 ile ithal kömür santralleri yer buldu. Bunu, yüzde 21 ile doğalgaz santralleri ve yüzde 12,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

Türkiye, dün 13 bin 56 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 16 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.