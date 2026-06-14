Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de dün üretilen toplam elektrik miktarı, tüketilen miktarı geride bıraktı. Gün içinde saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi öğleden sonra kaydedilirken, en düşük tüketim rakamlarına ise sabahın erken saatlerinde ulaşıldı.

Dün Türkiye genelinde günlük bazda 941 bin 736 megavatsaat elektrik üretimi yapıldı; buna karşılık toplam elektrik tüketimi 938 bin 253 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

TEİAŞ'ın paylaştığı saatlik tüketim verileri incelendiğinde:

En yüksek tüketim: Saat 15.00'te 44 bin 162 megavatsaat olarak gerçekleşti.

En düşük tüketim: Saat 06.00'da 32 bin 957 megavatsaat seviyesinde kaldı.

Dünkü elektrik üretiminin kaynaklarına göre dağılımında ilk sırada yüzde 27,2 pay ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Barajlı hidroelektrik santrallerini, yüzde 16,3 pay ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,4 pay ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Ülkenin dünkü elektrik ticareti verilerine göre ise sınır ötesi arz ve talep akışı sağlandı. Bu doğrultuda Türkiye, dün 7 bin 185 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, dışarıdan yapılan elektrik ithalatı ise 3 bin 495 megavatsaat olarak sisteme yansıdı