Günlük konuşmaların içinde yer alan bazı kelimeler, anlamları kolay olsa da telaffuzlarıyla insanları zorlayabiliyor. Özellikle hızlı konuşurken hecelerin art arda gelmesi, benzer seslerin tekrarlanması ve kelimelerin uzunluğu dil sürçmelerine neden olabiliyor. İşte günlük yaşamda sık kullanılan ve söylenmesi en çok zorlanan 5 kelime...

MUAYENEHANE

Sağlıkla ilgili konuşmalarda sıkça kullanılan “muayenehane”, telaffuzu en çok zorlayan kelimeler arasında yer alıyor. “Mu-ayene-hane” şeklindeki ses dizilimi, özellikle hızlı konuşmalarda kelimenin hecelerinin birbirine karışmasına neden olabiliyor. Bu nedenle bazı kişiler kelimeyi söylerken farkında olmadan hecelerin yerini değiştirebiliyor.

RANDEVULAŞMAK

Günlük yaşamda özellikle doktor, hastane, kuaför ve çeşitli hizmetler için kullanılan “randevulaşmak” da söylemesi kolay olmayan kelimelerden biri. Kelimenin içinde art arda gelen sesler, hızlı konuşulduğunda telaffuzu güçleştirebiliyor.

KÜTÜPHANEYE

“Kütüphane” kelimesi tek başına nispeten kolay söylenebilse de “kütüphaneye” haline geldiğinde telaffuz zorlaşıyor. Özellikle “-hane” ve “-ye” eklerinin art arda gelmesi, konuşma sırasında kelimenin akışını zorlaştırabiliyor.

KARARLAŞTIRMAK

Bir konu üzerinde ortak bir sonuca varmayı anlatan “kararlaştırmak”, günlük konuşmalarda oldukça sık kullanılan kelimelerden biri. Ancak kelimenin içerisinde art arda gelen “r”, “l” ve “ş” sesleri, hızlı konuşmalarda dili zorlayabiliyor.

GERÇEKLEŞTİRMEK

“Gerçekleştirmek” özellikle iş, okul ve günlük planlarla ilgili konuşmalarda sık kullanılan kelimeler arasında bulunuyor. Kelimenin uzun olması ve “çek-leş-tir” şeklinde peş peşe gelen seslerin bulunması, hızlı söylenildiğinde kelimenin bazı bölümlerinin yutulmasına yol açabiliyor.

HIZLANDIKÇA ZORLAŞIYOR

Bu kelimelerin ortak özelliği, yalnızca uzun olmaları değil. İçlerinde art arda gelen benzer veya birbirine yakın seslerin bulunması, hızlı konuşma sırasında telaffuzu daha da zorlaştırabiliyor.

Özellikle günlük sohbetlerde insanlar kelimenin tamamını doğru söylemek yerine bazı heceleri farkında olmadan kısaltabiliyor.