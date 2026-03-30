İş dünyasının tanıdık isimlerinden Burak Özberk ile eşi Burçak Özberk’in boşanma süreci magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre iş insanı Burak Özberk'in evinde bulduğu bir günlükte yer alan ifadeler, süreci bambaşka bir noktaya taşıdı.

YASAK AŞK İDDİASI

Öne sürülen iddialara göre, Burak Özberk eşinin tuttuğu notlarda, kendisinin Caner Erdeniz ve basketbolcu Gökhan Şirin ile aldatıldığına dair ifadelerle karşılaştı. Söz konusu notların ortaya çıkmasıyla birlikte dava süreci kamuoyunun dikkatini çekti.

İddiaların ardından adı geçen Caner Erdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla suçlamaları kesin bir dille reddetti. Erdeniz, haberlerde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sürece herhangi bir dahilinin bulunmadığını ifade etti.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Açıklamasında, isminin bu şekilde anılmasının “itibar zedeleyici” olduğunu vurgulayan Erdeniz, hukuki yollara başvuracağını da duyurdu. Öte yandan, oyuncu Müge Boz ile evli olan Erdeniz’in açıklaması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.

''Bugün bazı basın ve dijital mecralarda yer alan, özel hayatıma ilişkin olduğu iddia edilen haberlerde ismimin gerçek dışı şekilde geçirilmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Söz konusu haberde adı geçen kişi, tanıdığım eski bir arkadaşım olur. Baştan sona bilgimiz dahilinde ilerleyen ve yalnızca ilgili tarafları ilgilendiren bir hukuki sürecin, sadece ve sadece üçüncü kişilere ''haber değeri'' kazandırmak amacıyla adımın karıştırılarak sunulması oldukça rahatsız edicidir. Bu süreçle herhangi bir ilgim veya dahilim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de açıkça itibar zedeleyici niteliktedir. Kişisel hayatımın ve itibarımın asılsız kurgulara konu edilmesini kabul etmiyorum. Bu doğrultuda, ilgili haber ve içeriklerle ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağımı ve gerekli başvuruların yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririm.''

2019'DA EVLENDİLER

Basketbolcu Caner Erdeniz, 2019'da Barselona'da model ve oyuncu Müge Boz ile evlendi. Vina ve Rika adından 2 çocukları olan çift Londra ve İstanbul arasında mekik döşüyor.



