Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde iki aracın karıştırdığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde yaşanan olayda, Halfeti istikametinden Gaziantep yönüne doğru seyir halinde olan Ali Aydın yönetimindeki 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç ile dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki 07 BJZ 451 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan yolcular yola ve çevreye savruldu.

AYNI ARAÇTAKİ 3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören çevre sakinlerinin ve diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, otomobilde yolcu olarak bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik'in (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GEZİ DÖNÜŞÜ ACILARA BOĞULDU

Yapılan ilk incelemelerde, kazaya karışan her iki araçtaki kişilerin Diyarbakır ve Şırnak'tan yola çıktıkları öğrenildi. Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçeleri Birecik ile Halfeti'yi gezmek amacıyla kente geldikleri belirtilen vatandaşların, günübirlik ziyaretlerini tamamlamalarının ardından memleketlerine dönmek üzere yola çıktıkları ve kazanın bu sırada gerçekleştiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin kazayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.