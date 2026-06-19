İnternet trafiğini kıtalar arasında taşıyan deniz altı kabloları, bu dev yapının ilk halkasını oluşturuyor. Kuzey Atlantik boyunca ABD ile Avrupa arasında uzanan hatlar, okyanus tabanından ilerleyerek karaya ulaşıyor. İngiltere’nin Cornwall bölgesindeki Bude kıyılarında bulunan bağlantı noktaları ise çitler, kapılar ve sürekli denetim sistemleriyle korunuyor. Uzmanlar, bu kablolarda meydana gelebilecek bir hasarın küresel iletişimden finansal işlemlere kadar birçok sistemi etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

DİJİTAL DÜNYANIN KALBİ PENCERESİZ BİNALARDA ATIYOR

Deniz altından gelen veri akışı, İspanya'nın Bask Bölgesi'ndeki Sopelana kıyılarında bulunan kablo istasyonları üzerinden karasal ağlara aktarılıyor. Sensörler, güçlendirilmiş kapılar ve sürekli denetim altında tutulan teknik merkezler, küresel veri trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Bu ağın en kritik parçalarından biri ise ABD'nin Virginia eyaletindeki Ashburn ve Loudoun County bölgelerinde yer alan veri merkezleri. Dışarıdan sıradan yapılar gibi görünen penceresiz tesislerde binlerce sunucu çalışıyor. Biyometrik sistemler, kartlı girişler, otomatik kapılar ve 24 saat devriye gezen güvenlik ekipleri sayesinde yalnızca yetkili personelin erişimine izin veriliyor. Dijital hizmetlerin büyük bölümü bu merkezlerden yönetiliyor.

GÖZETİM YALNIZCA YERDE DEĞİL UZAYDA DA SÜRÜYOR

Yüksek güvenlikli ağ yalnızca veri merkezleriyle sınırlı değil. Nevada eyaletindeki Area 51 askeri tesisi (51. Bölge), Kuzey ve Güney Kore arasındaki Panmunjom Ortak Güvenlik Bölgesi ve Washington'daki Beyaz Saray kompleksi de sürekli gözetim altında bulunan alanlar arasında gösteriliyor.

Buna ek olarak Colorado'daki Schriever Uzay Kuvvetleri Üssü ile bağlantılı uydu sistemleri, iletişim ağları ve hareketlilikleri yörüngeden takip ediyor. Uzmanlara göre modern dünyanın güvenliği, deniz tabanından uzaya kadar uzanan ve birbirine bağlı çalışan bu dev altyapı ağı sayesinde sağlanıyor. En gelişmiş sistemlerin arkasında ise hâlâ insan gözetimi bulunuyor.