Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci oldukça şanssız bir gün yaşadı. Milli oyuncunun 3 golü iptal edildi. CEZA SAHASINA ERKEN GİRDİ Karşılaşmanın 18. dakikada penaltı atışında topun başına Greenwood geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Victor'dan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara yolladı. Ancak İrfan Can Kahveci'nin atış sırasında ceza sahası içinde olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. GOL ÖNCESİ FAUL Mücadelenin ikinci yarısında da İrfan Can’ın 2 golü iptal edildi. 47’de Levent Mercan topu içeriye çevirdi, İrfan Can Kahveci dokunuşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Gol öncesinde Baran Ali’ye Kante’nin faul yaptığına hükmedildi ve gol geçersiz sayıldı. Bu pozisyondan 5 dakika sonra Oğuz kafayla indirdi, İrfan Can savunma arkasına sarktı. Kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.