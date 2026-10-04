Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada, yağ hücrelerinde bulunan SLC25A34 adlı proteinin bu süreçte önemli bir rol oynadığı belirlendi. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu mekanizma, vücudun biyolojik saatinden gelen sinyallerle beslenme ve sıcaklık gibi etkenleri bir araya getirerek kahverengi yağ dokusunun enerji kullanımını düzenliyor.

ÜÇ FARKLI SİNYALİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Araştırmacılar, kahverengi yağ hücrelerinin yalnızca vücudun enerji ihtiyacına göre hareket etmediğini ortaya koydu. Hücrelerin biyolojik saatten, beslenme durumundan ve çevre sıcaklığından gelen sinyallere göre enerji kullanımını değiştirdiği belirlendi.

Bu süreçte SLC25A34 proteininin önemli bir görev üstlendiği görüldü. Biyolojik saat mekanizmasında görev alan REV-ERBα, uyku döneminde bu proteinin üretimini baskılıyor. Uyanma zamanı yaklaştığında ise baskının azalmasıyla kahverengi yağ dokusunun enerji kullanımı yeniden artmaya başlıyor.

YAĞ YAKIMI UYANMADAN ÖNCE ARTIYOR

Araştırmada kahverengi yağ dokusunun enerji yakma faaliyetinin uyku sırasında düştüğü, uyanma zamanı yaklaşırken ise yeniden yükseldiği belirlendi. Yani vücut, kişi henüz uykudayken enerji kullanımını artırmaya başlıyor ve uyanış öncesindeki dönemde yağ yakma mekanizması daha aktif hale geliyor.

Araştırmacılar bu değişimin vücudun 24 saatlik biyolojik saati tarafından yönetildiğini ortaya koydu. Uyku döneminde baskılanan mekanizma, uyanış yaklaştıkça yeniden devreye giriyor. Böylece kahverengi yağ dokusu, kişi daha yataktan kalkmadan önce enerji harcamaya ve ısı üretmeye hazırlanıyor.