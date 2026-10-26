U19 PAF Ligi'ndeki derbi mücadelesinde Galatasaray U19 ile Fenerbahçe U19 karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-1 kazandı.
Fenerbahçe, 22. dakikada Çağrı Balta'nın golüyle öne geçti. Galatasaray, 29. dakikada Doruk Özsaraç'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. İkinci yarıda Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 71. dakikada Dağhan Kahraman ve 77. dakikada Necati Oğulcan Yançel kaydetti.
FENERBAHÇE PENALTI KAÇIRDI
Öte yandan Fenerbahçe, karşılaşmanın 50. dakikasında penaltı kaçırdı. Topun başına geçen Çağrı Balta, meşin yuvarlağı üstten auta göndererek penaltıdan yararlanamadı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 19'a yükseltirken Fenerbahçe 13 puanda kaldı.