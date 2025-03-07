MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te Meclis'te yaptığı Öcalan çağrısının ardından 27 Şubat'ta PKK elebaşı, "silahları bırakın" çağrısı yapmıştı.

21 Mart'a sayılı günler kala T24 yazarı Tolga Şardan, "21 Mart’ta sokaklarda Öcalan posteri açılırsa, güvenlik güçleri ne yapacak?" diye sordu.

Şardan, geçmişteki Nevruz kutlamalarına atıfta bulunarak, "Anadolu’daki Kürtler de Nevruz’u kendi geleneklerine göre kutlar. Ancak zaman zaman, meydanları dolduranlardan bazıları şimdilerde silah bıraktığını duyuran PKK lehine slogan atar, kutlama yapar. Örgüt lideri Abdullah Öcalan için Kürtçe sloganlar atar, Öcalan başta kimi örgütle bağdaşan isimlerin posterleri asılır, taşınır.Tabii bu kutlamalar sırasında güvenlik güçleri, özellikle PKK ve Öcalan ile ilgili slogan atılması, poster ve pankart taşınmasına izin vermez" ifadelerini kullandığı yazısında şunları söyledi:

"TCK HÜKÜMLERİNE GÖRE..."

"Polis/jandarma ile 21 Mart’ı kutlamaya çalışanlar arasında kutlama yöntemi konusunda zıtlaşmalar yaşanır. Zıtlaşma süresince taraflar arasında çatışmalar başlar. Çatışma atmosferinin sertliğine göre can kayıpları ve yaralanmalar yaşanır.

Günün sonunda 21 Mart’ın kutlanmasının son adresi, nezarethane ve adliye olur!

Zira Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) hükümlerine göre, 21 Mart kutlamaları sırasında PKK ve Öcalan’la ilgili slogan atıp, poster/pankart açanların terör örgütüne destek vermek, örgüt propagandası yapmak gibi iddialarla yargılanması mümkün."

"ÖCALAN POSTERİ AÇILIRSA NE YAPILACAK?"

Şardan, 21 Şubat'ta Öcalan posteri açılırsa ne olacağını sorduğu yazısında şu soruları sordu:

"Şimdi başlıktaki soruya gelelim.

Soru basit. Ama yanıtı, sorunun kendisi kadar basit değil kuşkusuz.

21 Mart, öncesi ya da sonrasında Nevruz kutlamalarında açılacak Öcalan posteri/pankart veya atılacak sloganlar sonrasında ne yapılacak?

Yaşanması olası koatik anlarda polis/jandarma nasıl hareket edecek?

Yasa dışı olarak tanımlanan eylemlere güvenlik güçleri müdahale edecek mi? Müdahale edilecekse sınırı ne olacak?

Valiler, kaymakamlar, iller ve ilçelerdeki emniyet ile jandarma birimlerine nasıl yaklaşılacağına ilişkin bilgi verildi mi?"