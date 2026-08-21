İzmir’in Buca ilçesinde gündüz vakti bir apartmanın çatısına çıkan çiftin sergilediği uygunsuz davranışlar görenleri hayrete düşürdü. Çevredeki binalardan rahatlıkla görülebilecek konumda olmalarına ve gündüz vakti bulunulmasına aldırış etmeyen kimliksiz çift, kamusal alanda dakikalarca ilişkiye girdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir mahalle sakini ise çiftin rahat tavırlarına ve durumun uzun sürmesine tepki gösterdi. Yaşanan olayı saniye saniye görüntüleyen kadının, isyan ederek “Tüh Allah belanızı versin. Ay kaç dakika oldu hâlâ devam ediyorlar” dediği duyuldu.

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