Küçükçekmece Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana gelen olayda market sahibi Suat B., husumetlisi olduğu değerlendirilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan Suat B.'yi bacaklarına 3 el ateş ederek yaraladı. Şüpheli ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Suat B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan esnaf Mehmet Çebi, "Ezan okunurken camiye doğru gidiyordum. O sırada 4 el silah sesi duydum. Sokakta öz yeğenlerim vardı. 'Acaba ne oldu?' diye geri döndüğümde, vuran adam tabancayla oynaya oynaya gidiyordu. Vurulan kişi ise kanlar içerisindeydi. Ayağına dört mermi isabet etmiş, ayakları parçalanmıştı. Vuran adam kaçıp gitti. Vurulan kişi benim çok yakın arkadaşım bakkal Suat. Her gün dertleştiğim, çok değerli, çok iyi bir insandı. Şu an hastanede, yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.