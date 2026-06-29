Başarılı oyuncu Gupse Özay, kariyerinde yeni bir heyecana hazırlanıyor. Şişli’de bir stüdyoya girerken görüntülenen Özay, müzik çalışmaları yaptığını açıkladı.

''İLHAM BİR ANDA GELDİ''

Yeni bir albüm hazırladığını söyleyen Özay, projesiyle ilgili ilk detayları paylaştı.

Stüdyo çıkışında konuşan ünlü isim, "Hiç beklemiyordum aslında, bir anda ilham geldi. Onun heyecanındayım" ifadelerini kullandı.

''BEN ŞARKICIYMIŞIM''

Yakın çevresinin kendisini cesaretlendirdiğini belirten Özay, şarkı sözlerini kendisinin yazdığını söyledi. Sahne ve müzik çalışmalarını sevdiğini anlatan oyuncu, "'Sen yaparsın' diye gaza getirdiler. İçimde yıllardır varmış, ben şarkıcıymışım" sözleriyle dikkat çekti.

Yeni albüm hazırlığıyla sevenlerini şaşırtan Gupse Özay’ın müzik kariyerinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.