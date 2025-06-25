Hande Erçel ile Barış Arduç'un sosyal medyaya damga vuran dizi sahneleri, iki oyuncunun özel hayatlarında büyük krize neden oldu.
Hande Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesinden veto yediği iddia edildi. Sabancı ailesinin, bu sahne nedeniyle Hande Erçel'i gelin olarak istemediği öne sürüldü.
Gupse Özay'ın da eşi Barış Arduç'a karşı cephe aldığı konuşuldu. Herkesin konuştuğu diziye karşı tepkisiz kalan, eşine destek amaçlı dahi bir paylaşımda bulunmayan Özay'ın, son olarak Barış Arduç'la fotoğraflarını da Instagram'dan kaldırdığı öne sürüldü.
"Gupse Özay'la Barış Arduç boşanıyor mu?" yorumları yapıldı.
Barış Arduç yaptığı sosyal medya paylaşımı ile iddialara nokta koydu. Arduç, Gupse Özay'ın 'Gupi' projesine destekleyerek 'sorun yok' mesajı verdi.