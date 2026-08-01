Oyunculuğunun yanı sıra senarist kimliğiyle de tanınan Gupse Özay, Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı, Yalan Dünya ve Lohusa gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

42 yaşına giren Gupse Özay, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yeni yaşından bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, gönderisine "42! Seni de sevinçle karşılıyorum ve gözlerinden öpüyorum canım benim" notunu düştü.

Özay'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

2022 YILINDA İLK KEZ ANNE OLMA SEVİNCİNİ YAŞAMIŞTI

2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile evlenen Özay, 2022'de dünyaya gelen kızları Jan Asya ile ilk kez anne olma mutluluğunu yaşadı.