Avrupa’da faaliyet gösteren, Türk vatandaşlarının kurduğu 60 sivil toplum kuruluşu (STK), Almanya’da bir araya geldi. Gündemleri Türkiye’ye gelirken yaşadıkları zorluklardı. Kuzey Ren Vestfayla Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, Lufthansa, THY, Sun Express, Pegasus, AJet ve Corendon’un bilet fiyatlarını düşürmesi gerektiğini belirtti.
Gemici, yaz aylarında uçak biletlerine yapılan yüzde 100–200 oranındaki artışların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Bilet fiyatları makul seviyeye çekilsin, fahiş zamlar durdurulsun” dedi.