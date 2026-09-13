Türkiye, yurt dışındaki Türklerin bankalardaki paralarını diğer ülkelerin maliyelerine dosya dosya gönderiyor. Bu işlem son dönem hızlandı.

Türkiye’nin, 31 Mayıs 2021’de yürürlüğe soktuğu ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Paylaşımına İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’, yurt dışındaki Türkleri yakıyor. Türkiye, bu imza ile uluslararası alanda Mali Eylem Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıktı ama gurbetçiyi ‘kara liste’ye soktu.

OTOMATİK BİLDİRİM HIZLANDI

Türkiye, bu anlaşma çerçevesinde yurt dışında yaşayıp da Türkiye’de geliri, bankada 1000 dolardan fazla parası olan herkesin bilgilerini, yaşadığı ülkelerin maliyelerine gönderiyor. Son iki yılda gönderi sayısı tam otomatiğe bağlandığı için hızlandı. Başta Almanya olmak üzere diğer ülkelerde yaşayan Türklere soruşturma açılmaya başlandı. 6 milyona yakın gurbetçi büyük sıkıntı içine girdi.

Son iki yılda gönderiler katlanırken, Türkiye’den hesap bilgilerini alan Alman maliyesi Türklere “Bu parayı nereden buldun?” ve “Neden daha önce bildirmedin?“ diye soruyor. Ardından, kara para soruşturması ve vergi kaçakçılığı suçlamaları yöneltiliyor. Eğer para Almanya’dan banka üzeri gönderilmişse, kaynakta sıkıntı yok. Ancak Türkiye’den bir şekilde elden yatırılmışsa, sorunlar büyüyor. 1 milyon Euro’nun üzerindeki miktarlarda hapis riski doğuyor.

HAPİS CEZASI BİLE GÜNDEMDE

Kişi Türkiye’de parası olduğu halde Almanya’dan yardım alıyorsa sorun büyüyor. Bu kişilerin hem aldıkları yardımların iadesi, hem de Türkiye’deki para ile ilgili olarak vergi ve hapis cezaları ile ilgili yaptırımlar başladı.