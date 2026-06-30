AKP tarafından hazırlanan torba yasa teklifiyle, yıllarca süren Türkiye’deki emekli ile Avrupa’daki Türk vatandaşı emekli arasındaki eşitsizlik giderilmesi için ilk adım atıldı. Böylece yaklaşık 40 yıldır süren adaletsizlik giderilmiş olacak.

Uzman Erbaş Kananu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’ne göre, "yurt dışı borçlanma yaparak emekli aylığı bağlatanların, yeniden yurt dışında çalışabilmesinin“ önü açılıyor. Mevcut duruma göre, Türkiye’ye ödeme yapıp emeklilik hakkı alan bir gurbetçi, gittiği ülkede yeniden işe girerse, Türkiye’deki emekli aylığı kesiliyor ve emekliliği de iptal ediliyordu. Ödenen paralar da geri isteniyordu.

TÜRKİYE’DEKİ EMEKLİ GİBİ

Yeni kanunla bu durumun kaldırılması hedefleniyor. Türkiye’de bir emekli, emekli olduktan sonra nasıl bir işte çalışabiliyorsa, gurbetçi de Türkiye’de aylık bağlattıktan sonra gidip yurt dışında istediği işte çalışabilecek. Böylece, emeklilik iptalleri de bitecek ve yurt içindeki Türk vatandaşları ile yurt dışındaki Türk vatandaşları arasındaki ayrım da kalkacak.

NATO DIŞINDA ASKERLİK...

Torba kanun teklifinde, bir Türk vatandaşı ikamet ettiği ülkede zorunlu veya muvazzaf askerlik hizmeti yaparsa, Türkiye’de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bu durum zaten NATO üyesi ülkeler için geçerliydi. Türkiye dışındaki bir NATO ülkesi üyede askerlik yapan bir Türk’ün askerlik hizmeti Türkiye için de geçerli oluyor ve Türkiye’de askere çağrılmıyordu. Şimdi kapsamın genişlemesi bekleniyor. Muafiyetin uygulanacağı ülkeler ve katılım şartlarını belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı’nın olacak.