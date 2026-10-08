Almanya'da Berlin ve Hamburg'un ardından Bremen Havalimanı da dev havayolu şirketi Ryanair ile ipleri kopardı. Bremen eyalet hükümeti, havayolu şirketinin "havalimanını neredeyse bedavaya kullanma" şantajına rest çekerek uçuşları durdurma kararı aldı.

Almanya’da ucuz uçuş döneminin mimarı olan İrlandalı havayolu şirketi Ryanair, Berlin ve Hamburg’un ardından Türk nüfusunun yoğun olduğu Bremen Havalimanı’ndaki operasyonlarını da tamamen durduruyor. Eyalet hükümeti ile havayolu şirketi arasında havalimanı vergileri ve kullanım ücretleri üzerine yürütülen müzakereler sert bir şekilde koptu.

Bremen Ekonomi Senatörü Kristina Vogt, havayolu şirketinin uzlaşmaz tavrına ve taleplerine sert tepki gösterdi.

"Bizden Bedava Havalimanı İstiyorlar"

Senatör Kristina Vogt'un ofisinden yapılan resmi açıklamada, havayolu şirketinin kamuyu zarara uğratacak tekliflerle masaya geldiği belirtildi. Vogt, "Ryanair, havalimanının sunduğu hizmetleri ve tüm altyapıyı neredeyse tamamen ücretsiz olarak kullanmak istedi. Eğer bu teklifi kabul etseydik, havalimanı her Ryanair yolcusu için cebinden para ödeyecek ve sürekli zarar edecekti. Bu sadece ölçüsüz bir teklif değil, aynı zamanda artık ciddiyetten de uzak bir ticarettir" dedi.

"Şantaja Boyun Eğmeyeceğiz"

Havayolu şirketinin pazar gücünü kullanarak küçük havalimanlarını baskı altına almaya çalıştığını vurgulayan Ekonomi Senatörü, devletin parasının bu şekilde kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi:

"Burada yapılan bir fiyat müzakeresi değil; adamlar resmen pazar güçlerini kullanarak bize şantaj yapıyor ve faturayı da kamunun, yani halkın ödemesini istiyor. Ryanair’e fazlasıyla esneklik gösterdik ve sınırları zorladık ancak her şeyin bir sınırı var. Havalimanını kalıcı olarak mali yük altında bırakacak ve yasalara aykırı düşecek bir anlaşmaya asla imza atmayız."

Yıllık 400 Bin Yolcu Kaybedilecek: Bilet Fiyatları Fırlayabilir!

Bu kararın ardından Bremen Havalimanı’nın yıllık yaklaşık 400 bin yolcu kaybetmesi bekleniyor. Bu rakam, havalimanının toplam yolcu trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sine (beşte birine) denk geliyor.

Vogt, bu kaybın havalimanı için ciddi bir yara olduğunu kabul etse de kamunun çıkarını korumak için bu kararın şart olduğunu belirtti. Özellikle tatil dönemlerinde gurbetçilerin sıklıkla tercih ettiği ucuz uçuş rotalarının kapanmasıyla birlikte, bölgedeki diğer havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarını yukarı çekmesinden endişe ediliyor.

Küçük Havalimanlarını Gözüne Kestirdi

Ryanair'in daha önce Berlin ve Hamburg'daki uçuş kapasitesini de "yüksek vergiler" bahanesiyle ciddi oranda düşürdüğü biliniyor.

Uzmanlar, şirketin Avrupa Birliği teşvik ve yardım kurallarının daha esnek olduğu küçük bölgesel havalimanlarına yönelerek bilet fiyatı politikasını oralarda sürdürmeye çalışacağını öngörüyor.