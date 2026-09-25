Gürcistan’a giden bir Türk vatandaşı döviz bürosunda para bozdurmak istedi. Kadının aynı zamanda kamera kaydına aldırdığı bu anlar, Türk Lirası’nın alım gücüne ilişkin dikkat çeken bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

1000 TL KARŞILIĞINDA 52 LARİ ALDI

1.000 liranın karşılığında yalnızca 52 Lari alan kadın kendisine verilen miktarı görünce şaşkınlık yaşadı. Elindeki banknotları kameraya gösteren kadın yaşadığı şaşkınlığı, “Duruma bakar mısınız? Onca parayı verdim, şu. Yazık ya, paramızı o kadar değersizleştirdiler ki” sözleriyle dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü, Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki durumunu gündeme taşıdı.

TARTIŞMALARIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Kadının döviz bürosunda yaşadığı bu anlar, özellikle eline geçen banknotları göstermesiyle dikkat çekti. Paylaşımın ardından görüntü, TL’nin yurt dışındaki alım gücüne ilişkin tartışmaların odağına yerleşti. Eskiden 1000 liraya 2000 Lari alındığını belirten vatandaşlar, duruma isyan etti.