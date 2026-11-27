Gürcistan'ın Batum kentinde oynan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında gözaltına alınan 16 Türk taraftar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tüm taraftarlar Gürcistan makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucu serbest bırakıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar sırasında 3 görevlinin yaralandığını ve 16 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendiği karşılaşma sırasında Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisinin sert müdahalesi kamuoyundan tepki çekmişti. Ayrıntılar gelecek...

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