Gürcistan'ın Batum şehrinde; merkezi İstanbul'da bulunan Tekinler Gayrimenkul'ün sahibi Hakkı Tekin'in, silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, kentin merkezinde bulunan bir restoranın önünde oturan Hakkı Tekin'e motosikletli bir şahıs beş el ateş etti.
Sıkılan kurşunların 4'ünün isabet ettiği Hakkı Tekin, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise saldırının ardından motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerinde güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan ilk belirlemede Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Saldırının kim tarafından ve neden yapıldığı henüz bilinmiyor.
Hakkı Tekin’in ölümünün ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar dikkat çekti.