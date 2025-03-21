İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler artarak devam ediyor.

Artvin Kemalpaşalılar, Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı'na giden uluslararası transit yolunda yüzlerce araçla konvoy düzenledi.

"CUMHURBAŞKANI YAPANA KADAR SOKAKLARDAYIZ"

Gürcistan sınırına giden Karadeniz sahil yolunda konvoy düzenleyen Kemalpaşalılar adına açıklama yapan CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, "Şu an Artvin Kemalpaşa'dayız ve Gürcistan sınırındayız. Vatandaşlarımız, sabah ve akşam Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için sokaklardayız. Ne olursa olsun, o zindanlardan Ekrem İmamoğlu'nu alana kadar ve Cumhurbaşkanı yapana kadar sokaklardayız. Başkanım, yanındayız" dedi.