Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında taraftarlara polis müdahale etti. Stadyum dışına da taşan olaylarda bir polisin yumruk attığı Beşiktaş taraftarı bayıldı. Tribünlerde Filistin bayrakları açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisi biber gazı kullandı. Stadyumda güvenlik güçlerinden uzaklaşan taraftarlar, "Yönetim uyuma, taraftara sahip çık." tezahüratı yaptı. STATTA SAKİNLİK ANONSLARI Olaylar sırasında stadyumda sık sık "Maçı oynatmayacaklar! Lütfen sakin olun. Lütfen sakin olun, bir şeyler atmayın." anonsu yapıldı. Taraftarlara ayrıca "Takımımıza ceza getirecek bir şeyler yapmayalım lütfen." çağrısında bulunuldu.

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