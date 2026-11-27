Beşiktaş taraftarları, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında polisin orantısız müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlara yönelik sert müdahalenin yalnızca stat içinde yaşanmadığı, olayların maç öncesinde başladığı ortaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde kaydedilen görüntülerde, siyah-beyazlı bir taraftarın Gürcü polisinin yumruğuyla yere yığıldığı görüldü. Baygın halde yerde yatan taraftara yardım etmek isteyen kişilere de güvenlik görevlilerinin biber gazıyla müdahale ettiği kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Gürcü polisinin Beşiktaşlı taraftarlara yönelik müdahalesini gösteren görüntüler, sosyal medyada da büyük tepki topladı. Bir taraftarın yumrukla yere düşürülmesi, baygın haldeki kişiye yardım etmek isteyenlere biber gazı sıkılması ve stat dışındaki müdahaleler, yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.

GÜRCİSTAN'DAN '3 YARALI GÖREVLİ, 16 GÖZALTI' AÇIKLAMASI

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, olaylarda 3 görevlinin yaralandığını ve 16 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ancak açıklamada, maç öncesinde ve karşılaşma sırasında yaralandığı görülen taraftarlara ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

ÇARŞI'DAN TEPKİ: TARAFTARLARIMIZ SERBEST BIRAKILSIN

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada hem stat içinde hem de stat dışında taraftarlara yönelik müdahalelere tepki gösterdi. Açıklamada gözaltına alınan taraftarların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Çarşı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Stadyum içerisinde ve özellikle stadyum dışında taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen zulmün derhal son bulması, gözaltına alınan taraftarlarımızın serbest bırakılması ve sorumlular hakkında gerekli girişimlerin acilen başlatılması gerekmektedir.”