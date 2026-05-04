Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yağlı güreşler sırasında ilginç bir olay yaşandı. Baş pehlivan Ali Gürbüz, rakibinin çıkan kıspetini giydirmeye çalışırken rakibinin ‘tribiyle’ karşılaştı. O anlar organizasyona damga vurdu.
Gürbüz rakibinin kıspetinin çıktığını fark ederken, sportmenlik örneği göstererek müdahale etmek istedi. Gürbüz rakibinin kıspetini düzeltmeye çalışırken, rakibinin tepkisi her herkesi şaşırttı.
Gürbüz’ün rakibi olaya tepki gösterirken, ikili arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Durumun ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.