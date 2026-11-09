Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun, babası Bahattin Uygun’un vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybeden Bahattin Uygun’un cenazesi, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi’ne getirildi. Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun, camide taziyeleri kabul etti. Ünlü oyuncuyu bu zor gününde, Kurtlar Vadisi’nde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban da yalnız bırakmadı. Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi Bahattin Uygun için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Uygun’un naaşı, Körfez Asri Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi. Cenaze törenine Uygun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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