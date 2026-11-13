Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bursa ve Bitlis’te yıllardır aydınlatılamayan üç cinayete ilişkin soruşturmalarda yeni gelişmeler yaşandığını duyurdu. Gürlek’in verdiği bilgiye göre, Mehmet Arıcan’ın öldürülmesine ilişkin dosyada bir, Tatvan’da kimliği belirlenemeyen kadının öldürülmesine ilişkin dosyada iki şüpheli tutuklandı. Mehmet Şahinoğlu soruşturmasında ise 11 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, dosyaların Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle yeniden ele alındığını belirtti. Gürlek, “Hiçbir cinayetin üzerinin zamanla örtülmesine izin vermeyeceğiz. 76 dosyada 83 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık” dedi.

DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarının birlikte değerlendirildiğini aktaran Gürlek, elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

MEHMET ARICAN DOSYASINDA BİR TUTUKLAMA

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan Mehmet Arıcan’ın dosyasında HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

ÖLDÜRÜLEN KADININ KİMLİĞİ HÂLÂ BELİRLENEMEDİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2006 yılında başından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadına ilişkin dosyada DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları yeniden incelendi.

Dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı, ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi. Yurt dışındaki firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öldürülen kadının kimliğinin belirlenmesi için incelemeler de devam ediyor.

ŞAHİNOĞLU SORUŞTURMASINDA BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu’nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2015 yılında Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan yanmış insan kemiklerine yönelik adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden ele alındı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturmaları yürüten başsavcılıklara, emniyet ve jandarma birimlerine, JASAT ekiplerine ve kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, “Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz” ifadelerini kullandı.