Amerika Birleşik Devletleri'nde, özgün sosları ve farklı lezzet kombinasyonlarıyla dikkat çeken tavuk restoran zinciri Sticky’s Finger Joint, iflas koruması talebiyle mahkemeye başvurdu. Şirket, ABD İflas Yasası’nın 11. Bölümü kapsamında resmi süreci başlattı.

2012 yılında kurulan ve New York, New Jersey ile Pensilvanya’da 20’den fazla şubesi bulunan Sticky’s Finger Joint, fast food dünyasında “gurme” anlayışıyla dikkat çekmişti. Bacon Mac Sandwich ve ballı acılı patates gibi yaratıcı ürünlerle kısa sürede sadık bir müşteri kitlesi oluşturmayı başarmıştı.

Şirketin ana kuruluşu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu iflas süreci ani bir çöküş değil, bir dizi ekonomik sıkıntının sonucuydu. Operasyonel maliyetlerin yüksekliği, COVID-19 pandemisinin sektöre vurduğu darbe, ve artan gıda fiyatları gibi birçok faktör Sticky’s’i zor durumda bıraktı.

Özellikle kentsel alanlarda işletme giderlerinin artması, zincirin sürdürülebilirliğini doğrudan etkiledi. Bunun yanında tavuk ve yağ gibi temel malzemelerde yaşanan enflasyon, menü fiyatlarını yukarı çekerken müşteri sadakatini zayıflattı.

Sticky’s ayrıca, hizmetlerini eve teslim modellerine uyarlamada yeterince hızlı davranamayınca, büyük zincirlerin gerisinde kaldı. Chick-fil-A ve Shake Shack gibi güçlü rakipler karşısında pazar payı kaybetti.

Şirket, 2022’den bu yana süregelen satış düşüşünü tersine çevirmek için borçlarını yeniden yapılandırma, operasyonları istikrara kavuşturma ve yeni yatırımcılar çekme çabalarında bulundu. Ancak tüm bu çabalar sonuçsuz kaldı.

İflas süreci devam ederken, bazı şubelerin sınırlı şekilde faaliyetlerine devam edeceği bildirildi. Ancak iç kaynaklara göre Sticky’s Finger Joint’in mevcut yapısıyla ayakta kalması pek olası değil.

Mevcut durumda şirket, markasını ya da stratejik konumlu bazı şubelerini satma ihtimalini değerlendiriyor. Böylece başka yatırımcıların ilgisiyle bir kısmı yeni bir çehreyle yoluna devam edebilir.