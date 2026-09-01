İstanbul'da 2026-2027 su ürünleri av sezonu gece yarısı itibarıyla resmen başladı. Yaklaşık dört buçuk aylık bir aranın ardından denize açılan balıkçılar, gece boyu avladıkları balıkları Gürpınar Balık Hali'ne getirdi.

Sezonun ilk balıklarını alarak müşterilerine satmak isteyen balıkçı esnafı, halde yoğunluk oluşturdu. Balık haline gelen balıkçılar, avladıkları balıkları mezat usulüyle satışa sundu.

'PALAMUT 20 YILIN İLKİ, BÖYLE BOLLUK VAR'

Balıkçı Orhan Korkmaz, 'Vira Bismillah' diyerek başladıkları bu sezonun bereketli geçmesini beklediklerini ifade etti. Korkmaz, palamutun bu sene son 20 yılın ilk olduğu bir bollukta olduğunu vurguladı.

Korkmaz, 'Her şey var. Palamut zaten bu sene, son 20 yılın ilki; böyle bir bolluk var yani. Palamut bol. Şu an hamsi az ama önümüzdeki günlerde onun da bol olmasını bekliyoruz' diye konuştu.

1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonunun ardından balıkçılarının dönüşüyle Gürpınar Balık Hali'nde hareketlilik yaşandı. Balıkçılar, avladıkları ürünleri halde satışa sunarak sezonun ilk gelirlerini elde etmeye başladı.