CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında dile getirdiği görüşleri kamuoyuyla paylaştı. Erol, partideki tartışmaların çözümünün ancak yasal dayanaklar çerçevesinde başlatılacak olağan veya olağanüstü kurultay süreciyle mümkün olacağını ifade etti.

“İSTİFA ÇAĞRILARINI DOĞRU BULMUYORUM”

Erol, Parti Meclisi üyelerinin istifalarını kendi tercihleri olarak değerlendirdiğini ancak istifa çağrılarını doğru bulmadığını belirtti. 37. Olağan Kurultay’da CHP tarihinin en yüksek oylarından biriyle PM üyeliğine seçildiğini hatırlatan Erol, sorumluluğunun partinin ve partililerin hukukunu korumak olduğunu vurguladı.

Toplantıda dile getirdiği eleştirileri detaylandıran Erol, “Mutlak butlan kararı sonrasında polisin Genel Merkezimize girmesini ve sabah saatlerinde Genel Merkez önünde toplanılmasını doğru bulmuyorum. Ayrıca Genel Merkez önünde makam araçlarının teşhir edilmesini de uygun görmüyorum” ifadelerini kullandı.

DİSİPLİN SÜREÇLERİNDE ŞEFFAFLIK TALEBİ

Disiplin süreçlerinin doğrudan MYK kararıyla işletilmesi yerine bir komisyon sürecinin başlatılması gerektiğini dile getiren Erol, disiplinde haksız uygulamalar olabileceğine dikkat çekti. Örnek olarak Gökhan Günaydın’ın durumunu gösterdi.

Erol, partide yaşanan bölünmenin ancak kurultay iradesiyle aşılabileceğini kaydederek, “Ayrı bir parti kurulmasını ya da partiden istifa edilerek farklı siyasi oluşumlara gidilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Böyle bir yaklaşım CHP’nin parti kültürüne ve tarihine uygun değildir. CHP bölünüyor algısına kim katkı sunarsa tarihin bunun hesabını soracaktır” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA AÇIK ÇAĞRI

Erol, ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapılacak olağan veya olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurguladı. Bu çağrı, partideki mevcut tansiyonun ve kurultay tartışmalarının merkezinde yer alıyor.