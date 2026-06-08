CHP'de 'Mutlak Butlan' krizi sürüyor. Mahkeme tarafından Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Salı günü yapılacak olan TBMM Grup toplantısında konuşacağını açıklarken, CHP lideri Özgür Özel de aynı gün ve saatte grup konuşması yapacaklarını açıkladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol SÖZCÜ TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtlıyor. Erol CHP'de yaşanan Salı krizine dair bu akşam bir çözüm müjdesi olabileceğini ifade etti.

"BİR MÜJDE AÇIKLAYABİLİRİZ"

"Buraya geldiğim saate kadar yoğun bir telefon trafiğimiz vardı. Sayın Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüştüm. İnşallah yarının krizi ile ilgili bir müjde veririz programdan çıkmadan. Karşılıklı düşünceler iletildi her iki genel başkana da. İkisi de değerlendirileceği söylendi. Bana mesaj da gelebilir gelince buradan da kamuoyuna paylaşırız."

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