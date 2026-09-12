CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Trabzon'da düzenlenen Mavi Diyalog – COP31 Toplantısı'na katıldı.

Gürsel Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un deprem sürecindeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erol, Bakan Kurum ve bakanlık kadrosunun deprem sürecinin yönetimi ile depremden etkilenen vatandaşların konutlarının yeniden yapılması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini anlattı.

'EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR BAŞARI HİKAYESİ'

Erol, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanımız Murat Kurum ve bakanlık kadrosu, Türkiye'de belki de dünyada görülmeyen bir hızla hem deprem sürecinin yönetimiyle ilgili hem de mağdur olan vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının çok hızlı bir sürede yapılmasıyla ilgili emsali görülmemiş bir başarı hikayesi oluşturdular."

Toplantıda Erol ile Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.