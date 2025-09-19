CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "Biz particiyiz partili değiliz. Bugüne kadar almış olduğumuz her kararda sahada, sokakta, ailemize, partidaşlarımızın gözüne bakabilecek kararlar alırız" dedi.

Tekin, "Partimizin ne kadar zor durumda olduğunu, ne kadar sıkıntılı bir süreçte olduğunu biliyorum. Doğası gereği parti yöneticileri de çok iyi biliyor. Ben bir soru ile başlayayım: Ayın 17'sinden itibaren sürekli yayınlarına çıktığım, bizim mahalle saydığım gazete ve TV'lerin bugüne kadar şahsıma ve arkadaşlarıma söyledikleri hiçbirisi doğru değildir. Külliyen yalan ve iftiradır" diye konuştu.

Tekin sözlerine şöyle devam etti:

Gürsel Tekin olarak televizyonculara, gazetecilere, CHP milletvekillerine, car car gelip ekranda bağıran parti yöneticilerine sormam gereken bir soru var: Bugüne kadar 300'ün üzerinde arkadaşımız tutuklu. Tutuklu olmalarının temel sebebi 73 itirafçıdan kaynaklı. Çok merak ediyorum, 73 itirafçının 24 tanesi CHP üyesi. Neden bu 73 kişiyle ilgili herhangi bir şey söylenmez?

Parti emekçileri, 1999'da partimiz barajın altında kalınca gözyaşı döken arkadaşlarımız alelacele Ertan Yıldız'ın, Aziz İhsan arkadaşları tarafından disiplin kuruluna sevk ettiler. Hangi güç sizi 73 itirafçıyla ilgili dava açmanızı engelliyor? 24 CHP üyesi ile ilgili işlem yaptınız mı, neden yapamadınız? Partimizin yöneticilerinin meşgul olması gereken bu meseledir.

Partimizin ne kadar zor durumda olduğunu bildiğimiz için partimizi bir an önce bu cendereden kurtarmanın arayışı içindeyiz. Ayın 3'ünden itibaren 8'ine kadar parti yönetici arkadaşlarımızın tamamıyla temas içindeydik. Sorun yaratan biz değiliz, sorunun bir parçasında da değiliz. Hiçbir dahlimiz yok. Neredeyse 1.5 yıldır Türkiye'nin gündemini meşgul eden çok ciddi sorun olduğunu biliyoruz. Bu sorunları zaten konuşmuyoruz.

ERTAN YILDIZ'LA TELEFON G Ö R Ü Ş MES İ VAR MI?

Asla, sıfır. Partimin kurumsal kimliğini muhafaza etmek için yutkunarak konuşuyorum. Benim Ertan Yıldız'la ya da herhangi bir itirafçı ile uzaktan yakından en ufak temasım yok. Ortaya koysunlar, yarından itibaren bırakacağım.

AKP'L İ YETK İ L İ İ LE ATAMA KARARI Ö NCES İ B İ R TEMASI OLDU MU?

O teması bulsunlar Taksim Meydanı'nda kendimi asarım. Rezan benim avukatım, çok da sevdiğim kardeşimdir.

ABD'de CHP temsilci olan kardeşim Ankara'ya geldiklerini, başta CHP olmak üzere şu anda genel başkan yardımcıları dahil temaslarının olduğunu, İstanbul'a geleceklerini, TÜSİAD ve çeşitli yönetimlerle toplantılarının olacağını, 'Abi seni de görmek istiyoruz' dediler. Ben de Rezan Epözdemir'i hiçbir dahilin olmamasına rağmen, benim avukatım olduğu için Rezan'la beraber gittik. Orada kahvemizi içtik. Rezan'ın dosyasında bunun olmadığını görebilirler.

Beni rehin alabilecek tek bir güç olabilir. Önce Allah, sonra kıramayacağım eşim, çocuğumdur. Ben rehin alınabilecek karakterde insan değilim. Rehin alınanlar dün Aziz İhsan'ın CHP yöneticileri hakkındaki söyledikleri cümlelerden dolayı bir arkadaşımız rahatsız olup suç duyurusunda bulunamamışsa asıl rehin onlar.

Beni ve arkadaşlarımı rehin alabilecek bir gücün daha yeryüzünde olmadığını hatırlatmak isterim.

MAL VARLI Ğ I

Mal varlığı açıklamalarıyla ilgili vekil olduğum dönemde defalarca kanun teklifi vermiş insanım. Türkiye'de arama motoruna girdiğinizde imar çetesi, beton lobisi, ihanet çeteleriyle mücadele eden herhalde tek kişiyim. Arkadaşlarım kusura bakmasın.

Bizim hiçbir varlıkla ilgili, malımız mülkümüz olsun arayışı içinde olmadık. Mal varlığımı açıklarsam diyecekler ki bu kadar şey olur mu? 1994 yılında aldığım evim var, şu anda oturduğum evim var, eşimin minik bir dairesi var, bir tane de aracımız var. Çok şükür bize yetiyor.

Çocuklarım ve abilerime, ablalarıma, yeğenlerime gelince hepsi emekçi. Müşahitlikle başladık, müteahhitlik hevesimiz olmadı. Bundan dolayı 30 yıldır imar çetesiyle mücadele eden insanım.

El insaf edin. Düne kadar bizi kahraman ilan ettiniz. Başta sayın genel başkan olmak üzere. İmar çetesinin korkulu rüyası diye beni tanıttınız. Ne oldu size?

Şimdi ismini zikrettiğiniz zatı muhteremle ilgili daha 4 yıl önce kendisi avukattır diye aldım, adliyeye gittik, imar çetelerini yargıya taşıdık. Benim zorumla.

Bulsunlar, herkese hibe edecek durumdayım. Borçlarımı da söylersem ayıp olur. Bizim dünyamızda para diye bir şey yok. Kimin dünyasında para olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

SABAH GAZETES İ R Ö PORTAJI

Yapılması gereken tek bir şey var. 15 Temmuz'dan sonra düzenli olarak FETÖ tarafından dinlenen iki vekil varmış. Bir tanesi rahmetli Kamer Genç, diğeri Gürsel Tekin.

Benim bırakın belli güç odaklarıyla ilişkimi son derece mesafeliyiz. Bizim uğraşımız haysiyetimiz ailemizin namusunu, partimizin şerefini korumaktır.

G Ü LEN'E GE Ç M İŞ OLSUN DED İ M İ ?

Onunla ilgili kayıtlarda var sadece ben değil 600 siyasetçi içinde evet benim de ismim var. Bu da bizim kusurumuz olsun, bu kadar uğraşın içinde minik kusurlar da olabilir.

15 Temmuz'dan sonra Gürsel Tekin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çağırmıştır. Gel, dava aç, ben dava açmışım. Bugün Zaman Gazetesi'nin yeriyle ilgili dava açan benim. Ufacık üzerimde kir, altımızda ıslaklık olsa asla böyle bir sorumluluk almam.

"BİR-İKİ AY SONRA BİZE KÖTÜ LAF SÖYLEYENLERİN HEPSİ PİŞMAN OLACAK"

Nasıl bir sorumluluk aldığımın bilincindeyim, kimlerin nasıl ilişkiler içinde olduğunu biliyorum. CHP'nin yeterince sorunlar var. İçeride ve dışarıda saldırıya maruz kalmış bir CHP'yi muhafaza etmek için uğraşıyoruz. Kayıtlara girsin diye söylüyorum, bir ya da iki ay sonra bize kötü laf söyleyenlerin hepsi pişman olacak. Pişman olmanızı istemiyorum.

Biz aklıselim CHP'lilerle konuştuk. Sorun var sorunu el birliği ile çözelim. Sorunu derinleştirelim diyen ekip var. Sorunu çözmekten yanayız. CHP'yi tertemiz CHP'lilere teslim edeceğiz. Gidip işimize gücümüze bakacağız.

ORTADA CENAZE VAR S Ö YLEM İ NDEN RAHATSIZ MI?

Rahatsız değilim. Burası CHP, neden kimse sorunları konuşmaz? Kimdir Azizler, Ahmetler, Mehmetler pırıl pırıl CHP'yi zan altında kalıyor. Bunlarla nasıl ilişki kurdunuz?

Bana laf yetiştiren arkadaşlarım, tutuklu arkadaşlarımıza sahip çıkmak için gelin el birliği ile onu yapalım. Hakaret edenlere hukuksal haklarımı kullanacağım.