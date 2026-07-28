Gazeteci Yavuz Oğhan, Gazete Pencere'yi Özgür Özel yönetiminden para almakla suçlayan ve "Birinci fatura 50 milyon, ikincisi 294 milyon, üçüncüsü 240 milyon lira. Elbette saldırıyla karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullanan Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘GERÇEKDIŞI BİLGİLERE VEREREK’

Avukat Hüseyin Ersöz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

Gazeteci "çağının tanığı" olan kişidir. Hiçbir siyasetçi eleştiriden bağışık olamaz. Birgün Gazetesi'nde yayınlanan haber üzerinden, siyasilerin gazetecileri hedef göstermesi "demokratik olgunlukla" açıklanabilecek bir durum değildir. Gürsel Tekin'in "gerçekdışı bilgiler vererek" müvekkilimiz Yavuz Oğhan ve Gazete Pencere üzerinden gerçekleştirdiği manipülasyonu yargıya taşıdık.

‘ELBET SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ’

Tekin basın açıklamasında BirGün ve Gazete Pencere'yi Özgür Özel yönetiminden para almakla itham ederken "Birinci fatura 50 milyon, ikincisi 294 milyon, üçüncüsü 240 milyon lira. Elbette saldırı ile karşı karşıya kalacağız. İlk geldiğimiz günden itibaren nasıl bir suç ortaklığı ile mücadele ettiğimizi arkadaşlarıma söyledim. Onun için 'Hazır olun, içeride de dışarıda da bu çete ile mücadeleye var mısınız?' dedim" ifadelerini kullanmıştı.