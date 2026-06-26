CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran Perşembe günü saat 08.00’de Dudullu Çamlıca Gişeleri’nde karşılanacağını duyurmuştu.

Tekin, "Türkiye’nin sakin gücü, birleştirici lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’a geliyor! Gerçekleşecek büyük buluşmada sen de yerini al" ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL'DA İLK PROGRAM OLACAKTI

Ancak Tekin, perşembe sabahı programın iptal edildiğini açıklayarak, "Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.

Söz konusu ziyaretin, 'mutlak butlan' kararının ardından Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki ilk programı olması planlanıyordu.

'AŞURA GÜNÜ SİYASİ POLEMİKLERE KONU EDİLMESİN'

Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada programın iptaline ilişkin gerekçesini paylaştı. Kılıçdaroğlu, 'Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız' dedi.

'DOĞRU DURUŞ KALABALIKLAR İÇİNDE GÖRÜNMEK DEĞİL'

Programa 'fiziken' katılmasının doğru olmayacağı kanaatine vardıklarını belirten Kılıçdaroğlu, 'Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır' ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU BUNU DUYUNCA ÇOK BOZULMUŞ'

İptal edilen konvoy organizasyonunun perde arkasıyla ilgili Gazeteci Nagehan Alçı'ndan dikkat çeken iddialar geldi.

Alçı, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu programı baştan aşağı çok kötü programlanmış. Çok kötü organize edilmiş. Sana komik bir şey söyleyeyim, inanamazsın. Sabah 8'de Gürsel Tekin mesaj atarak bir davette bulundu. Gürsel Tekin'in gişelerde konvoyla karşılama yapacağından Kılıçdaroğlu'nun haberi yokmuş. Kılıçdaroğlu bunu duyunca çok bozulmuş. Ne gerek var, yas gününe giderken ne gerek var dan dan böyle kornalarla. Açıkçası ben de çok garipsedim. Gürsel Tekin alınmasın kırılmasın ama kendi kendine gelin güvey olmuş ya da kraldan çok kralcılık yapmış' diye konuştu.