CHP'nin İstanbul İl Kurultayı ile ilgili bugün 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddi hakim talebi reddedildi. Dava 21 Kasım'a ertelenirken; tedbir kararı hakkında da istinaf süreci beklenecek.

Gürsel Tekin'in istinaf sürecine kadar kayyumluk görevi ise devam edecek.

Hukukçu Uğur Poyraz SÖZCÜ TV'de Para Politika ve Hayat programına konuk oldu.

"KARAR VERME GECİKTİRİLEREK YAPILIYOR"

Hukukçu Poyraz mahkemenin kararını değerlendirirken; İstinaftaki hakimlerin isterse öğleden sonra karar verebileceğini belirtirken, "Hukuksuzluk karar vermeyi geciktirerek yapılıyor." dedi.

Poyraz'ın değerlendirmesi şöyle

"KAOSUN SÜRMESİNİ İSTİYORLAR"

"Mahkeme bir karar verdi. Bana göre yanlış. Yapılması gereken istinafın bir an önce karar vermesi. İstinaftaki hakimler siyasi bir krizin derinleşmesini istemiyorlarsa önlerine alır, öğleden sonra karar verirler. Hukuksuzluk karar vermeyi geciktirerek yapılıyor.

Bence aylarca bu kaosun sürmesini istiyorlar. CHP'nin meydanlarda olmasını istemiyorlar." değerlendirmesi yaptı."