Yargının CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından bugün sıcak bir gelişme yaşandı. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, partiden ayrılarak yeni bir parti kurma kararı aldığını duyurdu. Özel'in kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin açıklama yaptı. CHP'Yİ 1'İNCİ YAPAN EKİBE 'YÜK' DEDİ Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri…" ifadelerini kullandı.

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