Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesinin perşembe günü UYAP sistemine yüklediği karar ile 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. CHP Olağan Kurultayı iptal edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının görevine son verildi.



CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, Özgür Özel ise kararı tanımadıklarını ve Balgat'taki CHP Genel Merkezi'ni terk etmeyeceklerini duyurdu.



Dün ilk kez Özel ve Kılıçdaroğlu arasında telefon görüşmesi yapılırken, konuşmanın detaylarını parti binasının önündeki mitingde açıklayan Özel, kendilerine en kısa sürede kurultay yapılacağına dair söz verilmesini talep ettiğini duyurdu.



GÜRSEL TEKİN: ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU BİRLİKTE ÇALIŞACAK



Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı görevinden alınan Gürsel Tekin, bugün CHP kapalı grup toplantısında CHP'nin TBMM Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.



Tekin, basın toplantısında "Sayın Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi ise, gerisi teferruattır" ifadelerini kullanırken, CHP'deki anlaşmazlığın kısa sürede içerisinde biteceğini ve Özel ile Kılıçdaroğlu'nun birlikte çalışacağı bir formülün geliştirileceğini öne sürdü.