Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’nin köklü geçmişine vurgu yaparak, “Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisi. Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir. Kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz” ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN: 'SİZİ GERÇEKTEN VAR YA...'

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin’in, töreninin ardından sahnede görevlilere yönelik sert sözleri kameralara yansıdı.

Görüntülerde Tekin’in, "Bu arkadaşlarımızın burada ne işi var? Barış, sizi gerçekten bir dersten geçireceğim. İndirin arkadaşları! Barış, sen de in oradan!" ifadelerini kullandığı duyuldu.