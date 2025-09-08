CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin iptali üzerine il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, olaylı bir şekilde CHP İl binasına girmişti.

Saat 19.30'a kadar binada kalan Tekin, ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Binamıza gideceğim, binanın kapatılması söz konusu değil orası bize zimmetli. Genel Başkanımıza, 2 katı verelim, burada çalışmalarını yapar" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik tedbirlerin 2 Eylül'de alındığını ve kendisinin çağrı heyetinde yer aldığını belirten Tekin, gün içinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve milletvekili Namık Tan ile görüştüğünü; bazı görüşmelerinin ise bir kadın milletvekili tarafından gizlice kayda alındığını ifade etti.

'İKİ KAT GENEL BAŞKANA'

İl binasının Genel Başkan'ın kullanımına ayrıldığını, il başkanlığının ise başka bir yere taşınacağının söylendiğini aktaran Tekin, şunları söyledi:

"Böyle bir şey olamaz. Hatta biz istesek bile il binamızı boşaltmamız mümkün değil. Çünkü burası mahkeme kararıyla bize zimmetlenmiş durumda. Genel Başkanımız Özgür Özel çalışmalarını burada yapacaksa, binanın iki katını kendisine tahsis ederiz. Burada rahatlıkla çalışabilir; biz de her türlü yardımı yaparız."

'BİR AN ÖNCE DEVREDECEĞİM'

İl binasına girişte yaşanan olayların ve protestoların kendisini üzdüğünü dile getiren Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Görevim süresince il binasına gitmeye devam edeceğim. Başka bir yere taşınılması söz konusu değil. Bir an önce işimi bitirip, yapılması gerekenleri tamamlayıp görevi yeni yönetime devredeceğim. Allah yollarını açık etsin.”

Binanın kendilerine zimmetli olduğunu, icra tarafından kendilerine emanet edildiğini belirten Gürsel Tekin, binaya girişte görüntülerini çekenlere kendisinin bir sürprizi olduğunu, onların çektikleri gibi kendisinin de bazı çekimler yaptığını söyledi.

'BEN DE SİZİ TANIMIYORUM'

Açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Mahkemenin görevlendirmesinden sonra parti yetkilileriyle temas kurmaya çalıştım. Bunun için yedi gündür sabırla uğraşıyorum. Ancak beni tanımıyor, görevimi kabul etmiyorlar. Madem siz beni tanımıyorsunuz, ben de sizi tanımıyorum."