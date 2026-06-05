CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan tartışmalar sürerken, partinin eski yöneticilerinden Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sabah gazetesine konuşan Tekin, mutlak butlan sürecine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Dava sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, parti içinde yaşanan gelişmelere dair görüşlerini paylaşırken, tartışmaların önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağını söyledi.

MUTLAK BUTLAN SÜRECİNİ SAVUNDU

Tekin, mutlak butlan kararı sonrasında görevlendirilen heyete yönelik "kayyum" eleştirilerine karşı çıkarak, söz konusu yapının hukuki zeminde oluşturulduğunu savundu.

Kendilerine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu öne süren Tekin, mutlak butlan kararının ardından göreve gelen heyetin meşru olduğunu ifade etti.

"ÇAĞRI HEYETİNİ CHP YÖNETİMİ İSTEDİ" İDDİASI

Gürsel Tekin, CHP yönetiminin geçmişte mahkemeden çağrı heyeti talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

Bu nedenle bugün yöneltilen eleştirilerin çelişkili olduğunu savunan Tekin, parti içinde yaşanan krizin zamanla aşılacağını söyledi.

KURULTAY VE DELEGE TARTIŞMASI

Tekin, kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Delegeler hakkında çeşitli iddiaların gündeme geldiğini belirten Tekin, mevcut delege yapısıyla kurultayın gerçekleştirilemeyeceğini öne sürdü.

İHRAÇLAR GÜNDEME GELEBİLİR MESAJI

Parti tüzüğüne dikkat çeken Tekin, yargı süreçlerinde yolsuzluk ve yüz kızartıcı suçlarla ilişkilendirilen kişilere yönelik disiplin mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini savundu.

Tekin, CHP'nin yalnızca kendi içinde değil, ülke genelinde bir "arınma" sürecine öncülük edeceğini ileri sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKREM İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Açıklamalarında CHP lideri Özgür Özel'i de eleştiren Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki geçmiş siyasi ilişkilere atıfta bulundu.

Tekin, son dönemde Kılıçdaroğlu'na yöneltilen eleştirileri de değerlendirdi.