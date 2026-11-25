Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde gelen gürültü ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, korkunç bir cinayetle karşılaştı. Elleri iple bağlı ve darbedilmiş halde ölü bulunan 49 yaşındaki inşaat ustası Fedai Karagöz’ün ölümüyle ilgili, eşinin de aralarında yer aldığı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde bir daireden gelen gürültü ve boğuşma sesleri üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese ulaşan polis ekipleri, girdikleri evde inşaat ustası Fedai Karagöz’ü elleri iple bağlı, darbedilmiş ve hareketsiz yatarken buldu.

EŞİ DAHİL 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polislerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karagöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen Fedai Karagöz’ün cinayetiyle ilgili soruşturma başlatan polis, Karagöz’ün eşi A.K.’nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

YAKINLARININ LİNÇ GİRİŞİMİNİ POLİS ENGELLEDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen Karagöz’ün yakınları, gözaltına alınan şüphelilerden birine saldırarak linç etmek istedi. Polis ekipleri hızla araya girerek öfkeli kalabalığı uzaklaştırdı ve linç girişimini önledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evdeki çalışmalarının ardından Fedai Karagöz’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.